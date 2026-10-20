Enna, Consiglio comunale il 26 ottobre: quattro punti all’ordine del giorno

Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi lunedì 26 ottobre 2026 alle ore 18, nei locali di Sala Euno.

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Quattro i punti inseriti all’ordine del giorno. In apertura è prevista la lettura e l’approvazione delle deliberazioni numeri 44, 45, 46, 47, 48 e 49 del 27 luglio 2026 e del verbale della seduta consiliare numero 11 della stessa data.

L’aula sarà poi chiamata a esaminare il Regolamento comunale per la detenzione e la tutela degli animali di affezione e per l’igiene urbana veterinaria.

Tra i temi in discussione anche la richiesta di chiarimenti sullo stato di attuazione del protocollo d’intesa tra il Comune di Enna e l’Università Kore, con la proposta di costituire un tavolo politico.

Infine, il Consiglio affronterà l’avvio dell’istruttoria per una diversa articolazione delle sezioni elettorali, con l’obiettivo di garantire una maggiore accessibilità al voto ai cittadini residenti nelle contrade periferiche del territorio comunale.