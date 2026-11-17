Enna, Consiglio comunale il 23 novembre: impianti sportivi, caro carburanti e Baby Consiglio all’ordine del giorno

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Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi lunedì 23 novembre 2026, alle ore 18, presso la Sala Euno. Quattro i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta.

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Tra gli argomenti in discussione figura un’interrogazione sulla gestione, la programmazione e la fruibilità degli impianti sportivi comunali, con particolare riferimento alla mancata apertura della piscina comunale e alle condizioni economiche applicate alle società sportive.

Il Consiglio sarà inoltre chiamato a discutere un ordine del giorno relativo alle misure di contrasto al caro carburanti, con l’obiettivo di promuovere iniziative a sostegno di agricoltori, lavoratori, pendolari, famiglie, imprese e autotrasportatori. La proposta prevede anche un’iniziativa istituzionale del Consiglio comunale di Enna e la promozione di un coordinamento provinciale sul tema.

Un altro punto riguarda l’approvazione del nuovo regolamento per l’istituzione e il funzionamento del Baby Sindaco, della Baby Giunta e del Baby Consiglio comunale, strumenti pensati per favorire la partecipazione dei più giovani alla vita amministrativa della città.