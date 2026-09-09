Enna, Consiglio comunale il 14 settembre: ecco l’ordine del giorno
È convocata per lunedì 14 settembre alle ore 16, nei locali di Sala Euno, la prossima seduta del Consiglio comunale di Enna.
Cinque i punti inseriti all’ordine del giorno. In apertura l’aula sarà chiamata alla lettura e all’approvazione delle deliberazioni del Consiglio comunale dalla numero 27 alla numero 38 del 2026.
A seguire sarà discussa un’interrogazione con risposta orale sull’iniziativa “Vivi Enna. Vivi l’estate. Vivi il gusto”, con la richiesta di dati relativi agli impatti economici, turistici e sociali della manifestazione.
Tra gli argomenti in discussione figura anche una mozione per il contrasto alle disuguaglianze territoriali, la promozione dell’occupazione giovanile e il diritto dei giovani a restare in Sicilia.
Il Consiglio sarà inoltre chiamato a esaminare un ordine del giorno relativo a interventi urgenti per la climatizzazione e l’adeguamento climatico degli edifici scolastici siciliani.
Chiude l’ordine del giorno il riconoscimento della legittimità di un debito fuori bilancio derivante da una sentenza esecutiva del Giudice di Pace di Enna, ai sensi dell’articolo 194 del Testo unico degli enti locali, con la liquidazione delle spese di lite in favore dei procuratori antistatari.