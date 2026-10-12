Enna, Consiglio comunale del 15 ottobre: si aggiunge l’adeguamento del gettone di presenza

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Si amplia l’ordine del giorno della prossima seduta del Consiglio comunale di Enna, convocata per giovedì 15 ottobre alle ore 17 nei locali di Sala Euno.

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Ai cinque punti già previsti si aggiunge infatti l’adeguamento del gettone di presenza dei consiglieri comunali, ai sensi dell’articolo 38 della Legge regionale n. 9 del 27 luglio 2023.

Nell’ordine del giorno originario figurano la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari dall’1 al 10 del 2026, una variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento Unico di Programmazione, l’esame del Bilancio consolidato 2025 e l’aggiornamento del catasto incendi con l’approvazione dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco al 31 dicembre 2025.

Con il punto aggiuntivo, il Consiglio sarà quindi chiamato a discutere anche l’adeguamento del compenso riconosciuto ai consiglieri per la partecipazione alle sedute.