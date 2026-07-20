Enna, Consiglio comunale convocato il 27 luglio

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Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi il 27 luglio 2026, alle ore 18, nei locali di Sala Euno. Sei i punti inseriti all’ordine del giorno della seduta.

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Dopo la lettura e l’approvazione delle deliberazioni consiliari numero 22, 23, 24, 25 e 26 del 2026, l’aula esaminerà una mozione relativa all’elezione del consigliere aggiunto, prevista dall’articolo 30 del regolamento del Consiglio comunale.

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In discussione anche una mozione contro la reintroduzione della leva militare obbligatoria e il riarmo dei singoli Stati, in difesa dell’articolo 11 della Costituzione, e una proposta per istituire il Garante comunale per i diritti dell’infanzia e dell’adolescenza.

Tra i temi finanziari figurano l’applicazione della definizione agevolata ai carichi relativi alle entrate comunali affidati all’Agenzia delle Entrate-Riscossione e l’assestamento generale del Bilancio di previsione 2026-2028, con la verifica degli equilibri, la variazione di bilancio e del Documento unico di programmazione.