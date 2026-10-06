Enna, Consiglio comunale convocato il 15 ottobre: cinque punti all’ordine del giorno

Sala Euno
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Il Consiglio comunale di Enna tornerà a riunirsi giovedì 15 ottobre alle ore 17, nei locali di Sala Euno.

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Cinque i punti inseriti all’ordine del giorno. In apertura è prevista la lettura e l’approvazione dei verbali delle sedute consiliari numerate dall’1 al 10 del 2026.

Tra gli argomenti anche la nona variazione al Bilancio di previsione 2026-2028 e al Documento Unico di Programmazione 2026-2028, oltre all’esame del Bilancio consolidato 2025.

L’ultimo punto riguarda l’aggiornamento del catasto incendi, con l’approvazione dell’elenco definitivo dei soprassuoli percorsi dal fuoco al 31 dicembre 2025.

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