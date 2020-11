La seduta del Consiglio Comunale di Enna convocata per giovedì è stata revocata in via prudenziale dopo che un consigliere è risultato positivo al Covid-19 e lo stesso ha partecipato, unitamente ad altri componenti del consiglio comunale, ad una riunione di commissione consiliare. All’ordine del giorno vi era la mozione “interventi necessari a seguito deliberata realizzazione reparto covid all’interno ospedale Umberto I Enna”.

Si procederà alla sanificazione dei locali.