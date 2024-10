Enna: consegnati i lavori per l’emodinamica

PUBBLICITÀ

Sono stati consegnati e avviati i lavori di ristrutturazione e impiantistica per l’Emodinamica presso i locali situati al secondo piano dell’Ospedale Umberto I di Enna. L’Azienda Sanitaria Provinciale di Enna aveva aggiudicato in tempi recenti la procedura aperta per l’affidamento dei lavori dell’Emodinamica, come da rete ospedaliera regionale. Progettista e direttore dei lavori è l’ingegnere Salvatore Cordovana, il RUP è il dottore Ciro Viscuso.

PUBBLICITÀ

Martedì scorso l’ingegnere Cordovana ha formalizzato l’avvio concreto dell’opera che sarà realizzata entro sette mesi. L’opera avviata comprende anche la fornitura e l’installazione dei dispositivi e apparecchiature nelle due sale che saranno allestite.

L’attivazione dell’emodinamica, molto attesa in provincia di Enna, comporterà la riduzione della mobilità verso altre province per la cura e la prevenzione delle patologie cardiovascolari.

“Si conclude in questa maniera – afferma il Direttore Sanitario dell’Azienda Sanitaria Provinciale, dott. Emanuele Cassarà – un percorso iniziato anni fa quando alcune scelte aziendali portarono la Cardiologia di Enna su un ambito più diagnostico che interventistico. Con l’arrivo del Dott. Prof. Marco Barbanti, si sono allargate le competenze anche sul piano interventistico, venendo a colmare una lacuna assistenziale ultraventennale con l’attivazione dell’Emodinamica anche nella provincia di Enna, unica provincia nella quale non esisteva l’importante servizio. Da ennese e da Direttore Sanitario non posso che essere felice per il prossimo traguardo dell’avvio dell’Emodinamica. Il prof. Barbanti, di concerto con la Direzione, ha già iniziato la necessaria formazione dei medici, già presenti in reparto, che garantiranno da subito l’importante assistenza medica”.