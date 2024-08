Enna: consegnati i lavori per il ripristino dell’ingresso lato Viale IV Novembre dello stadio

PUBBLICITÀ

“Questa mattina sono stati formalmente consegnati i lavori di ripristino dell’ingresso della gradinata, lato Viale IV Novembre, delle Stadio comunale Generale Gaeta alla ditta aggiudicataria, la Cogevar di Leonforte, alla presenza dell’Ing. Noemi Scarlata per l’ufficio tecnico comunale, del progettista Ing. Giovanni Culotta e del Direttore dei Lavori, Ing. Francesco Incalcaterra”. A darne notizia l’assessore con delega allo sport ad Enna Rosalinda Campanile che precisa che “dalla data odierna decorrono i sessanta giorni previsti per il completamento degli interventi”.

“Questo intervento – spiega l’assessore Campanile – non solo consentirà di adeguare lo stadio alle prescrizioni della Lega Nazionale Dilettanti, ma riqualificherà l’intera area dell’ingresso di Viale IV Novembre, che versava in stato di abbandono da troppo tempo”.

Durante il periodo dei lavori l’Enna Calcio potrà regolarmente disputare le partite di campionato grazie alla deroga concessa dalla LND, in assenza del pubblico ospite.

“Questo intervento – aggiunge il sindaco di Enna Maurizio Dipietro – rappresenta l’ennesimo passo del lungo cammino percorso dalla mia amministrazione in tema di infrastrutture sportive. Un strategia che ci ha consentito di dare alle tantissime discipline sportive esercitate in città una casa adeguata”.

A tal proposito l’assessore Campanile aggiunge che “l’attenzione sullo stadio Gaeta resterà alta e saremo pronti a cogliere ogni occasione di finanziamenti esterni per intervenire su altre parti dell’impianto, come abbiamo fatto in questi anni per altre strutture sportive”.