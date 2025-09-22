Enna: consegnati i lavori di riqualificazione di Piazza Valverde

PUBBLICITÀ

Sono stati consegnati oggi all’impresa aggiudicataria, la “Auredil srl” di Agrigento, i lavori di riqualificazione di Piazza Valverde.

A darne notizia l’Assessore con delega ai Lavori Pubblici Gaetana Palermo che spiega come “questi lavori rappresentano nella maniera più concreta, ancora una volta, la volontà dell’amministrazione comunale di intervenire per il recupero di tutte le aree cittadine, a maggior ragione per quelle che rappresentano la storia della nostra comunità”.

“È questo il caso – prosegue l’Assessore – del quartiere di Valverde, per la sua rivitalizzazione l’amministrazione Dipietro ha puntato forte sulla scuola e oggi scommette sulla riqualificazione della piazza, che rappresenta il cuore pulsante del quartiere”.

“Voglio ringraziare – conclude Gaetana Palermo – l’Assessore Regionale Francesco Colianni che si è speso affinché il finanziamento di complessivi 380mila euro andasse in porto, la progettista Ing. Annalisa Renna, il Direttore dei Lavori William Tornabene e l’ufficio tecnico comunale, nelle persone degli Ingegneri Noemi Scarlata e Vincenzo Bonanno, per l’ottimo lavoro svolto”.

La fine lavori è prevista per l’inizio del prossimo anno.