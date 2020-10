Enna: consegnati attestati corso Blsd e un defibrillatore al comando provinciale dei Carabinieri

Consegnati stamani presso il Comando Provinciale Carabinieri di Enna gli attestati di partecipazione al Corso BLSD, organizzato dalla locale Asp, nonché un defibrillatore donato dal locale Rotary Club.

Presso la Caserma Gallo di Enna il dottor Enrico Alberto Croce, presidente del Rotary Club di Enna, ha consegnato un defibrillatore ai Carabinieri del Comando Provinciale e a seguire, alla presenza del Comandante Provinciale Colonnello Saverio Lombardi, il Direttore Generale dell’Asp Francesco Iudica e il Direttore Sanitario Emanuele Cassarà hanno distribuito gli attestati di frequenza al corso BLSD ad una trentina di militari.

La frequenza del corso ha permesso ai partecipanti di apprendere sia la sequenza di rianimazione di base nella persona in arresto respiratorio e/o cardiaco e le manovre da eseguirsi in caso di ostruzione delle vie aeree da corpo estraneo, sia le conoscenze e le abilità relative all’utilizzo del defibrillatore semiautomatico. Si tratta di due importanti iniziative che vedono protagoniste l’Arma dei Carabinieri, l’Asp e il Rotary Club, che permetteranno ai militari di poter operare al servizio dei cittadini in difficoltà.