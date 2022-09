Enna: consegnati al C.P.I.A. i locali del plesso Valverde

Sono stati consegnati questa mattina al dirigente scolastico del Centro Provinciale per l’istruzione degli Adulti di Caltanissetta ed Enna Giovanni Bevilacqua, alla presenza del Sindaco Maurizio Dipietro e dell’assessore alle attività culturali e alla pubblica istruzione Rosalinda Campanile, nonché del personale dell’ufficio tecnico comunale e della stessa istituzione scolastica, i locali del plesso “Valverde” che hanno ospitato, fino a qualche anno fa, la scuola materna comunale.

“La consegna di oggi – spiega l’assessore Campanile – rappresenta un ulteriore passo sulla strada del riutilizzo del plesso scolastico di Valverde che punta a ridare funzionalità a questa importante struttura per la città con vantaggi diretti per il quartiere che la ospita”.

“Finalmente abbiamo la possibilità di usufruire di locali autonomi – aggiunge il dirigente del C.P.I.A. Bevilacqua – che consentiranno alla nostra istituzione scolastica, che si occupa di fornire un’offerta formativa ad adulti, anche stranieri, che debbono apprendere la lingua italiana, che non hanno assolto l’obbligo di istruzione o che non sono in possesso del titolo di studio conclusivo del primo e/o del secondo ciclo di istruzione, di migliorare considerevolmente le modalità di erogazione dell’offerta formativa utilizzando le diverse fasce orarie nel rispetto dei bisogni degli studenti e attrezzando adeguatamente la struttura anche dal punto di vista tecnologico”.

“La nostra istituzione scolastica statale – continua Bevilacqua – si configura come rete territoriale di servizio e opera in collaborazione con soggetti istituzionali e non che svolgono un ruolo nell’accoglienza, nell’inclusione e nello sviluppo di competenze degli adulti collegate alla cittadinanza e al lavoro. Ciò in attuazione di quanto previsto dalle raccomandazioni europee sulle competenze chiave per l’apprendimento permanente e nel quadro delle iniziative di sviluppo socio-economico che si prefiggono di conseguire il programma GOL (Garanzia di Occupabilità dei Lavoratori) del PNRR coordinato dai centri per l’impiego e i piani di zona attuati dai distretti socio-sanitari”.

Soddisfazione è stata espressa dal Sindaco Dipietro che ha evidenziato come “l’attività messa in campo per il ritorno al pieno utilizzo del plesso Valverde sta dando i primi positivi risultati e su questo obbiettivo continueremo a lavorare sapendo di dare, in questo modo, un ulteriore servizio alla cittadinanza in generale ed al quartiere in particolare”.