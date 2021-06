Enna: consegnati ai lavoratori dei cantieri di servizio i badge per la rilevazione delle presenze

Sono in corso di consegna in questi giorni ai lavoratori dei cantieri di servizio, oggi equiparati dalla normativa agli ex ASU in servizio presso il Comune di Enna, i badge personali utili alla rilevazione elettronica delle presenze. A darne notizia l’Assessore con delega al personale – Paolo Gloria – che ha colto l’occasione della consegna per ringraziare questi lavoratori per il prezioso apporto dato.

“Abbiamo ritenuto opportuno estendere ai lavoratori dei cantieri di servizio, oggi equiparati dalla normativa agli ex ASU, il sistema elettronico di rilevazione della presenza, con l’approvazione in Giunta dell’apposito regolamento – commenta l’Assessore Gloria – in modo da poter avere un servizio sempre più efficiente ottenendo, al contempo, grazie alla rilevazione in tempo reale la possibilità di gestire tempestivamente le presenze e, di conseguenza, le retribuzioni senza i ritardi determinati nel passato dalla vecchia metodologia gestionale”.

“Adottando tale sistema anche per questi lavoratori – aggiunge Gloria -abbiamo voluto dare un segnale di attenzione nella speranza che anche per loro giunga il momento della stabilizzazione che, purtroppo, non dipende dalla volontà dell’amministrazione comunale”.

Dal canto loro i lavoratori hanno accolto favorevolmente questa novità che gli consente di intrattenere un rapporto sempre più agevole e trasparente con gli uffici di appartenenza, potendo non solo gestire in modo sicuro l’attività lavorativa, ma anche tutte le altre esigenze quali permessi, ferie ecc.