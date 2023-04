Enna: consegnata targa in ricordo di Larissa Venezia

Numerose associazioni di volontariato e tanti operatori sanitari presenti al convegno pubblico sulla salute di genere ieri presso la Sala Cerere a Enna. L’evento, organizzato dal Comitato Consultivo dell’ASP di Enna, ha unito esperienze, conoscenze e linguaggi differenti sul tema della tutela della salute della donna nelle molteplici componenti del benessere psicofisico e relazionale.

Nella prima parte, condotta dalla giornalista ennese Tiziana Tavella, presidente Assostampa Sicilia, i saluti istituzionali sono stati portati dal Sindaco di Enna Maurizio Dipietro, dal Questore Corrado Basile, dal Direttore Sanitario Emanuele Cassarà e dall’on. Eliana Longi.

Dopo gli interventi delle volontarie, rappresentanti delle associazioni che lavorano nel territorio sul tema della donazione, Maria Elena Spalletta per l’AVIS Enna e Orsola Marasà per l’AIDO, è stata consegnata alla madre, Salvina Palmeri, la targa in ricordo di Larissa Venezia, giovanissima infermiera deceduta in seguito a incidente e donatrice.

“Il 16 aprile 2023 ricorre la giornata nazionale per la donazione degli organi e la cerimonia intende omaggiare Larissa in rappresentanza di tutti i donatori del nostro territorio” hanno spiegato gli organizzatori.

Nel corso della breve e intensa cerimonia Salvina Palmeri, nel ringraziare per il gesto rivolto a Larissa, ha comunicato ai presenti di avere saputo, dal Centro Regionale Trapianti, che i pazienti che hanno ricevuto gli organi della figlia sono tutti in buone condizioni di salute.

Nella seconda parte, introdotta dal dott. Tommaso Careri, presidente del Comitato Consultivo Aziendale Enna e dalla dott.ssa Loredana Disimone, Direttore Dipartimento Materno Infantile ASP Enna, è stato offerto un insieme composito di informazioni e notizie sulla medicina di genere, sul percorso nascita, sulla parto-analgesia, sulla salute del bambino, sulla menopausa, per poi dare spazio al codice rosso e alle misure a tutela della sicurezza della donna, al tema della dipendenza affettiva, alla rete civica della salute e alla qualità percepita nell’assistenza erogata alle donne.

I relatori e gli argomenti sono stati: Dr.ssa Gabriella Emma, Responsabile UOS Formazione, “La Medicina di Genere”; Dr.ssa Linda Vitali, Dirigente medico P.S. e Presidente Associazione Donne Medico, “Il genere nella professione medica”; Dr.ssa Oriana Ristagno, Coordinatore Ostetrici area SUD, “Il percorso nascita nell’ASP di Enna: la riscoperta del parto naturale”; Dr.ssa Lucia Lo Presti, Direttore UOC Ostetrica e Ginecologia Umberto I, “Parto-analgesia: partorire senza dolore”; Dr.ssa Stella Ciarcià, Responsabile Consultori familiari, “La gestione e la visione olistica della donna in menopausa”; Dr.ssa Eleonora Caramanna, Responsabile Educazione alla Salute, “Sistema sorveglianza report 2022: principali determinanti di salute del bambino 0-2 anni”; Dott. Giancarlo Rapisarda, Primo Dirigente Div. Anticrimine, “Codice Rosso – misure a tutela della sicurezza della donna”; Dr.ssa Tiziana Milazzo, Psicoterapeuta e Responsabile Sportello Rosa Ambulatorio Global, “Le cause dalla dipendenza affettiva. Quando l’amore diventa una trappola”; Avv. Enza Bartoli, v.p. CCA Enna e referente provinciale RCS, “La Rete Civica della Salute e l’assistenza territoriale”; Dr.ssa Antonella Santarelli, Responsabile URP e Comunicazione, “La qualità percepita dell’assistenza erogata alle donne”.