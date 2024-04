Enna: consapevolezza sull’autismo, “I Corrieri dell’Oasi” incontrano gli alunni del Neglia-Savarese

PUBBLICITÀ

In occasione della “Giornata Mondiale per la Consapevolezza sull’Autismo” dello scorso martedì, gli operatori e i ragazzi del centro diurno autismo “I Corrieri dell’Oasi” si sono recati ieri presso l’Istituto Comprensivo Neglia Savarese di Enna, per trascorrere una giornata volta alla sensibilizzazione delle classi IV e V della scuola primaria.

La giornata ha voluto accendere i riflettori sul Disturbo dello Spettro dell’Autismo attraverso un lavoro di riflessione e consapevolezza, volto ad arricchire la conoscenza e la sensibilità degli studenti sul tema dell’unicità di ogni persona, migliorando la qualità dell’inclusione scolastica e sociale.

Sono stati mostrati filmati volti a far conoscere ai bambini le caratteristiche principali dell’autismo e le attività riabilitative svolte presso il Centro Diurno Autismo di Enna. I bambini sono stati coinvolti in attività interattive, hanno avuto la possibilità di confrontarsi con gli specialisti rispetto alle caratteristiche principali del Disturbo dello Spettro dell’Autismo, di sperimentarsi e di condividere le loro esperienze.

Tanta è stata la sensibilità mostrata dai bambini che hanno partecipato attivamente, esprimendo vissuti e sensazioni particolarmente emozionanti. È stata una giornata che ha lasciato il segno anche negli operatori del Centro, i quali hanno visto il mondo dell’autismo attraverso gli occhi puri e unici dei bambini presenti.

Alla fine dell’incontro gli ospiti del Centro Diurno hanno distribuito ai presenti dei gadget da loro realizzati nei laboratori.