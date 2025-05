“Enna: conoscerla per amarla”: prosegue il progetto della Pro Loco tra incontri e visite guidate

PUBBLICITÀ

Il progetto “Enna: conoscerla per amarla”, ideato e messo in atto dalla Pro Loco di Enna, va avanti speditamente.

Giovedì scorso si è svolto un momento di confronto con l’assessore Giancarlo Vasco, che ha risposto con pazienza e professionalità alle numerose domande poste dai soci della Pro Loco e dai cittadini ennesi, riuniti all’interno del circolo Pro Loco per l’iniziativa “Incontri fuori dal… Comune”. Si è parlato di verde, alberi, cimitero e molto altro, in un dibattito composto e amichevole moderato dalla giornalista Tiziana Tavella.

Il prossimo incontro sarà il 5 giugno con l’assessore De Luca per discutere di commercio e centro storico.

Un altro importante tassello del progetto è rappresentato dalle visite guidate in città: oggi, infatti, si è svolta una passeggiata in compagnia della guida turistica Luisa Gardali, che ha fatto conoscere la città sotto il profilo storico-culturale, visitando luoghi carichi di storia.

“È un contesto complesso e dinamico – spiega la presidente della Pro Loco Gioia Pugliese – in cui si intrecciano diverse epoche e influenze culturali. Non basta guardare il Duomo per dire di conoscerlo, bisogna dissetarsi alla inesauribile fonte delle guide turistiche per capire il perché di ogni opera d’arte, cosa pensava e ci vuole tramandare l’artista”.

Il prossimo incontro si terrà nella seconda metà di giugno, con nuovi luoghi da scoprire e conoscere.