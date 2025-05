“Enna: conoscerla per amarla”, il nuovo progetto della Pro Loco per l’estate

PUBBLICITÀ

“Enna: conoscerla per amarla” è il nuovo progetto della Pro Loco Enna per avvicinare gli ennesi alla città. Un percorso con diverse ramificazioni: la prima passa attraverso arte, storia, cultura e religiosità, con una serie di incontri organizzati dalla Pro Loco insieme alla guida turistica autorizzata Luisa Gardali, che accompagnerà i partecipanti nei luoghi più suggestivi e significativi della città, raccontando la storia e le tradizioni popolari e religiose attraverso diversi itinerari.

Ogni incontro avrà un itinerario e un periodo storico diversi. Il primo appuntamento sarà giovedì con partenza dal Duomo di Enna: il tema sarà “Filippo Paladini dedica cinque tele al Duomo di Enna”.

“Ma per amare la nostra città è importante anche viverla nel presente dialogando con chi ci amministra per conoscere i progetti a breve e lungo termine che ci porteranno a cambiamenti significativi, ma anche per chiedere spiegazioni su percorsi che a noi sembrano enigmatici. Incontreremo i vari assessori che dialogheranno con soci e simpatizzanti Pro Poco e giornalisti per spiegare un percorso amministrativo condiviso che possa migliorare la vivibilità di Enna, moderatore la giornalista Tiziana Tavella. È importante specificare che non sono incontri politici, solo con gli amministratori che, per noi, non hanno alcun colore” dice la presidente Gioia Pugliese.

La prima tappa del ciclo “Incontri fuori dal Comune” sarà mercoledì, con l’assessore al verde pubblico e al patrimonio Giancarlo Vasco, presso il circolo Pro Loco, in via Marchese Mario Grimaldi 8, alle ore 18.00. Per informazioni sull’incontro è disponibile il numero 340 1482641.

La Pro Loco di Enna ha inoltre presentato all’amministrazione comunale un progetto estivo articolato in diversi eventi da svolgere nell’area del complesso archeologico del Castello di Lombardia.

“Abbiamo riproposto per la terza edizione l’estemporaneo di pittura – prosegue Pugliese – ma quest’anno sarà all’interno di un evento che si svolgerà durante l’intero weekend dal 27 al 29 Giugno, ‘EnnArte’, contenitore artistico a tutto tondo, ci sarà un concorso musicale per giovani talenti ennesi, presentazioni di diversi libri, lettura di poesie, e per i più piccoli teatrino delle marionette, palloncini, trucca bimbi, zucchero filato e tantissimo altro. Le tre serate saranno allietate da eventi musicali e artistici, l’intero maniero sarà trasformato in un luogo di arte e cultura. Il 2 agosto la zona del museo del mito ospiterà, secondo il nostro progetto, tre postazioni astrofisiche, musica, spettacolo musicale e tanta vitalità, come è stato negli scorsi anni durante questo evento. La notte di San Lorenzo vorremmo trasformare il Castello in un osservatorio naturale per aspettare insieme le stelle cadenti. Abbiamo programmato tre domeniche dedicate interamente ai bambini, la prima sarà il 15 Giugno, con tante attrazioni, gonfiabili, e la partecipazione straordinaria di un mago per divertire bambini e genitori. Le nostre ‘Notti al Castello’ torneranno con visite guidate in notturna, musica e tanti piccoli eventi all’interno dei vari cortili. Per riprendere le antiche tradizioni ennesi abbiamo programmato alcune serate con ‘Anguriata intorno al Castello’”.

La partecipazione agli eventi Pro Loco è gratuita e aperta a tutti.

“La nostra speranza – conclude Gioia Pugliese – è che l’amministrazione comunale possa condividere e sposare questa serie di eventi per vivacizzare tutta l’estate”.