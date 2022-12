Enna: conoscere la muffa prima e dopo gli efficientamenti energetici

Qual è l’approccio più corretto da adottare durante la realizzazione degli interventi di riqualificazione ed efficientamento connessi al Superbonus 110% per evitare la formazione di muffa? Questo il tema al centro di un webinar promosso da Bastamuffa e dal Collegio Provinciale dei Geometri e dei Geometri Laureati di Enna, che si è svolto nei giorni scorsi alla presenza di moltissimi professionisti del settore edile.

“Conoscere la muffa, prima e dopo gli efficientamenti energetici”, questo il titolo dell’incontro che aveva come obiettivo quello di esaminare i diversi aspetti legati alla presenza dell’umidità nelle case. Partendo da un’analisi statistica, sono state affrontate le cause e le problematiche connesse, attraverso l’analisi dell’impatto sulla salubrità indoor e, infine, un esame dei profili di rischio dei professionisti tecnici nei contenziosi sulla materia.

L’evento ha visto la partecipazione di tecnici, professionisti ed esperti del settore: Dott.ssa Paola Aronne, responsabile Osservatorio Dati sulla Muffa da Condensa (“Il trend della muffa prima e dopo il Covid”); Avv. Pietro Maria Di Giovanni, esperto del Sole 24 Ore (“Ecobonus e interventi su immobili con muffa da Condensa. Quali responsabilità per il progettista? Come proteggersi?”); Dott.ssa Laura Filippi, agronoma ed esperta muffa (“Come capire da che problema partiamo? Che cos’è la muffa e come si forma. Ogni casa ha la sua combinazione di muffe e di microclima”); Dott. Michele Venneri (“Microbiologo esperto in Biocidi: Soluzioni chimiche tradizionali nella lotta alla muffa. Pro e Contro”); Michela De Matteis, perito chimico esperto in muffa (“Quali sono gli elementi chiave per fare una pre-analisi accurata di una casa con muffa che consenta di ridurre al minimo il rischio per il progettista?”).

Nel corso del convegno, è emerso un dato particolarmente significativo: su un campione di 3957 famiglie con problemi di muffa intervistate tra il 1 gennaio 2020 ed il 31 marzo 2021, emerge che il 54% ha iniziato ad avere problemi di muffa in casa solo dopo aver ristrutturato o sostituito gli infissi.

“La muffa – spiegano gli organizzatori – rappresenta il pericolo più grande nelle ristrutturazioni, perché può sfuggire anche al progettista più accorto. Sappiamo bene infatti che buona parte della responsabilità dell’insorgere della muffa è dovuta alle persone che vivono dentro casa. Eppure sono moltissime le sentenze di risarcimento nei confronti dei proprietari di casa che hanno fatto causa all’impresa ristrutturatrice e al tecnico”.

Da parte dei partecipanti al webinar arriva, infine, un forte appello, rivolto principalmente agli Ordini professionali della Regione Sicilia e del resto d’Italia, affinché le criticità connesse ad umidità e muffe possano essere oggetto di approfondimenti e di ulteriori incontri.