Enna: Coni, Angelo Sberna riconfermato delegato provinciale

Il nuovo presidente del CONI Sicilia, Vincenzo Falzone, ha confermato Angelo Sberna come delegato CONI per la provincia di Enna per il quadriennio 2025/2028.

Il delegato, al suo terzo mandato, si è detto onorato di continuare a rappresentare la giunta regionale che vede ancora fra i suoi componenti Sergio D’Antoni e l’ennese Sandro Pagaria.

Angelo Sberna è stato il primo medico dello sport dell’ASP di Enna nonché componente della commissione vigilanza doping del Ministero della Salute. In atto è presidente della commissione regionale di appello per le non idoneità sportive agonistiche.