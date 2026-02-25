Enna, congresso Uil Pensionati: Filippo Manuella rieletto segretario generale

PUBBLICITÀ

“Il basso reddito dei pensionati, insieme al disagio sociale, alle difficoltà di mobilità e alla scarsa efficienza della sanità locale, ha effetti negativi sul tutto il nostro territorio. Una situazione inaccettabile in un Paese che si definisce civile”. Filippo Manuella, confermato oggi segretario della Uil Pensionati Enna, ha aperto il congresso dell’organizzazione sindacale facendo appello “a una battaglia intergenerazionale di civiltà, di giustizia sociale e di dignità in favore degli anziani che interessa non solo loro ma tutta la nostra comunità con il futuro dei nostri figli e dei nostri nipoti”.

Quindi, ha ricordato la campagna Uil #Zeromortisullavoro: “Non possiamo accettare questa strage nei campi, nei cantieri, nelle fabbriche che fa vivere nel terrore e travolge nella tragedia tante, troppe, famiglie”.

La riunione, presieduta dal coordinatore territoriale Uil Enzo Savarino e conclusa dal segretario della UilPensionati Sicilia Claudio Barone con l’intervento di Mario La Rosa, componente della Segreteria Uil Sicilia, e del presidente dell’Ada Sicilia Piero Gaglio, ha eletto pure la Segreteria che collaborerà con Filippo Manuella. È formata da Marco Amato, Giuseppe Leonforte, Mariano Cavolo e Paquita Di Mario. Tesoriere, Pietro D’Agristina.

Nella sua relazione, il segretario provinciale UilPensionati ha sottolineato “quanto in questi anni siamo cresciuti in termini di iscritti e di consenso, risultato di un lavoro quotidiano, capillare e attento ai bisogni concreti delle persone anziane, delle famiglie e dei soggetti vulnerabili, reso possibile dal rafforzamento dei servizi accessibili ai cittadini attraverso le nostre sedi e i nostri sportelli in tutta la provincia”.

Da Enna Claudio Barone e Filippo Manuella insieme con Enzo Savarino hanno infine denunciato “i divari Nord-Sud nell’offerta sanitaria che lo Svimez in un recente report sullo spopolamento ha messo in relazione con il fenomeno dei nonni con la valigia, ovvero con la fuga degli anziani dalla Sicilia e dal Meridione”. “I pensionati – hanno aggiunto gli esponenti sindacali – hanno voglia di impegnarsi per dare una mano a contrastare la desertificazione e va in questa direzione la proposta di legge sul Servizio civile della Terza Età che è nata proprio dalla UilPensionati e dal suo segretario Carmelo Barbagallo, ma è ovvio che c’è bisogno pure di altro. Innanzitutto, di risposte concrete dalle istituzioni politiche in ambito sociale e, appunto, sanitario”.