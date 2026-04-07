Enna: congresso territoriale della Uila

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Si terrà domani, mercoledì 8 aprile, con inizio alle 9.30 presso l’Hotel Garden di Enna, il congresso territoriale della Uila Enna e Caltanissetta.

L’appuntamento sarà dedicato al tema “Curare le aree interne difendendo il lavoro agricolo e forestale”, al centro del confronto promosso dal sindacato.

A presiedere i lavori sarà Nino Marino, segretario generale Uila Sicilia. La relazione introduttiva sarà affidata a Enzo Savarino, segretario generale Uila Enna e Caltanissetta, mentre le conclusioni saranno affidate a Gabriele De Gasperis, segretario nazionale Uila.