Enna, congresso Fratelli d’Italia: Fabio Arangio nuovo coordinatore

Nella giornata di ieri si è svolto il congresso comunale di Fratelli d’Italia ad Enna. E’ stato eletto, per acclamazione dei presenti, come nuovo coordinatore del circolo territoriale “Futuro e tradizione”, Fabio Arangio, di cui ne è stato fondatore e militante.

“Cercherò di rappresentare al meglio il nostro circolo – ha affermato – con coerenza, onestà e determinazione, grazie all’aiuto dell’intero direttivo, nell’esclusivo interesse della nostra amata città”.

Sono stati contemporaneamente rinnovati i membri del direttivo cittadino, eletti: Dante Ferrari, Rosalia Palma, Jacopo Mario Gessaro, Alessandro Gravina, Alessia Fontanazza, Gaetano Cantaro, Eleonora Bruno, Paolo Severino, Roberto Spena, Alessandro Severino, Mario Sgrò e Roberta La Mantia.

Il congresso è stato formalmente presieduto dall’Avv. Nino Cammarata, presidente provinciale di Fratelli d’Italia e sindaco di Piazza Armerina. Presente anche il deputato del territorio, On. Eliana Longi, nonché coordinatore uscente del circolo.

“Non posso che ringraziare – ha dichiarato la parlamentare – i tanti amici e militanti che sono stati al mio fianco e hanno contribuito alle tante attività e iniziative del circolo, da 4 lunghi anni. Questo è il prosieguo di un percorso che ci vedrà protagonisti in città per la tutela degli interessi collettivi e vicini alle esigenze quotidiane. Un grande in bocca al lupo all’amico Fabio per il prestigioso onere”.

Nel corso del dibattito è intervenuto il dottor Dante Ferrari, capogruppo del partito a Sala Euno nonché vicepresidente provinciale, il quale ha voluto ribadire, alla luce dell’adesione della Nuova Democrazia Cristiana alla giunta Dipietro, la volontà e piena disponibilità del partito per continuare la propria collaborazione nell’azione amministrativa con gli alleati della coalizione di centrodestra, in vista anche delle elezioni di secondo livello delle provincie siciliane, previste per il prossimo aprile.

Hanno preso parte ai lavori congressuali il deputato meloniano all’ARS, On. Totò Scuvera, l’On. Rino Ardica, già sindaco di Enna, e una numerosa rappresentanza del movimento giovanile di Fratelli d’Italia, Gioventù Nazionale, con il proprio presidente provinciale, Jacopo Mario Gessaro. Questi i militanti e i dirigenti presenti: Anna Troina (Agira), Francesco Cocuzza (Gagliano C.to), Filippo Curia (Aidone), Boris Marchì (Barrafranca), Nino Mobilia (Leonforte), Emilio Ridolfo (Nicosia), Melania Scorciapino (Cerami).

Nel corso dell’evento hanno portato i propri saluti anche rappresentati di altri partiti, l’On. Luisa Lantieri, commissario provinciale di Forza Italia, Walter Cardaci per il “Movimento per l’autonomia”, e Giusi Ingrassia per la Nuova DC.