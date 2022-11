Enna: congresso comunale della Federazione degli Studenti

Venerdì scorso si è tenuto il congresso comunale della Federazione degli Studenti di Enna. È stato rinnovato il coordinatore comunale, incarico assegnato ad Emanuele Dantes, 15 anni, con l’approvazione unanime dell’assemblea. Rinnovato anche l’esecutivo comunale, composto da Crisafulli Marta, Sutera Nicole, Croce Cecilia, Marmo Karola, Menzo Dafne, Napoli Sofia e dal presidente regionale di consulta Greco Andrea.

La federazione ha in una sola settimana totalizzato più di 150 tesserati. Presenti all’assemblea oltre 70 studenti, di ogni età e provenienti da ogni scuola del comune.

“Continueranno le attività proposte in precedenza – comunicano dalla federazione – come cineforum e gruppi studio, e si lavorerà per offrire ai ragazzi nuovi stimoli e opportunità, in una realtà, quella ennese, in cui spesso i giovani tendono ad isolarsi e a non socializzare”.