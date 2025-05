Enna, congressi di circolo Pd: eletti Lillo Maria Colaleo e Mattia Tamburella

PUBBLICITÀ

Si è conclusa ieri la fase congressuale del Partito Democratico di Enna, preceduta il 29 maggio dalle assemblee per la discussione e presentazione delle candidature. Un momento di partecipazione degli iscritti che ha portato all’elezione dei nuovi segretari di circolo e degli organismi comunali. I congressi si sono svolti ad Enna Bassa e Enna Alta.

Ad Enna Bassa, su 329 aventi diritto, hanno votato 172 iscritti. Lillo Maria Colaleo è stato eletto segretario del Circolo con il pieno consenso degli iscritti. Colaleo è componente dell’esecutivo provinciale, ha avuto già ruoli nazionali nelle organizzazioni giovanili ed è impegnato attivamente da anni nel mondo dell’associazionismo e del sociale.

Ad Enna Alta, su 308 aventi diritto, i votanti sono stati 181. Mattia Tamburella è stato eletto segretario del Circolo, anch’egli con un ampio consenso degli iscritti. Già dirigente territoriale dei giovani democratici e figura impegnata in ambito sociale e associativo, la sua elezione sottolinea la volontà del PD di Enna di investire sulle nuove generazioni.

Parallelamente, si è registrato un chiaro e forte sostegno ad Anthony Barbagallo per la segreteria regionale del PD Sicilia. La lista regionale a suo supporto ha ottenuto un ampio consenso complessivo ad Enna Bassa e ad Enna Alta. Questo supporto è stato rafforzato anche dalla presenza di Stefania Marino, deputata nazionale del PD, capolista a suo sostegno nella lista per l’assemblea regionale.

Il Partito Democratico di Enna ringrazia tutti gli iscritti che hanno partecipato a questa fase congressuale.

Il segretario dell’Unione Comunale del PD di Enna, Giuseppe Seminara, ha espresso grande soddisfazione per l’esito dei congressi: “La partecipazione e l’entusiasmo dimostrati dagli iscritti sono un segnale forte per il nostro Partito Democratico ad Enna. Mi complimento con Lillo Maria Colaleo e Mattia Tamburella per la loro elezione. Questi congressi rappresentano un momento cruciale per il rinnovamento e il rilancio dell’azione politica sul territorio. Stiamo lavorando con impegno per coinvolgere sempre più i giovani e le energie fresche della nostra comunità, preparandoci al meglio per le prossime elezioni comunali. Enna ha dimostrato di essere pienamente presente e attiva nel dibattito e nelle scelte del Partito Democratico a livello regionale e nazionale”.