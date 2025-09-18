Enna: confronto tra Comune, CISL e SICET sulla situazione abitativa in città

PUBBLICITÀ

Si è svolto, presso il Comune di Enna, un incontro alla presenza del sindaco Maurizio Dipietro, della segretaria generale della CISL Agrigento Caltanissetta Enna, Carmela Petralia, e del segretario generale del Sindacato Inquilini (SICET) Marco Gruttadauria, con l’obiettivo di discutere la reale esigenza abitativa sul territorio e la disponibilità degli alloggi comunali destinati all’assegnazione.

Nel corso della riunione sono stati affrontati diversi temi, tra cui la prossima consegna di alcuni alloggi comunali in zona San Pietro, attualmente in fase di ristrutturazione grazie ai fondi dei finanziamenti “ex contratti di quartiere” e destinati a giovani coppie. Si è discusso inoltre dell’ultima graduatoria per l’accesso agli alloggi popolari, che ha visto l’assegnazione a circa il 50% degli aventi diritto.

Il dialogo è stato costruttivo: il Sindaco ha ribadito la volontà di collaborare con associazioni di categoria e sindacati per rispondere alle esigenze delle famiglie più fragili, garantendo al contempo una gestione equa ed efficiente delle risorse. Da parte loro, i rappresentanti del SICET e della CISL hanno sottolineato l’importanza di politiche integrate che vadano oltre la semplice assegnazione degli alloggi, mirando a soluzioni strutturali e durature per il diritto all’abitare.

L’incontro si è concluso con l’impegno reciproco a monitorare costantemente la situazione e a promuovere nuove forme di collaborazione.

«Solo lavorando insieme – hanno dichiarato i rappresentanti del SICET e della CISL – amministrazione, sindacati e cittadini, possiamo garantire un futuro migliore per tutti».