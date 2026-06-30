Enna: confronto su cura, dignità e fine vita con l’Associazione Italiana Donne Medico

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Si è svolta a Enna ieri l’iniziativa scientifica promossa dall’Associazione Italiana Donne Medico dal titolo “Medicina e rispetto di genere nel fine vita”, un momento di confronto dedicato a un tema delicato e complesso, affrontato attraverso il contributo di professionisti del mondo sanitario, sociale, psicologico e giuridico.

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L’appuntamento ha rappresentato anche l’occasione per celebrare il quarto anniversario della sezione ennese dell’Associazione Italiana Donne Medico, fondata e presieduta da Linda Vitali.

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«È il nostro quarto anniversario di sezione per quel che riguarda l’Associazione Italiana Donne Medico – ha dichiarato la presidente Linda Vitali – e ci siamo occupati di medicina e rispetto di genere nel fine vita. Era un tema a me molto caro, come penso lo sia a tutti, perché è quell’attraversamento, il limite, la soglia per ognuno. Però non deve rappresentare per forza l’attraversamento come salto nel buio, ma come attraversamento di spazi abitati, confini nuovi del sé».

L’iniziativa, inserita anche nel percorso del Festival della Complessità, ha posto al centro il fine vita come tema che riguarda la dignità della persona, la cura, l’accompagnamento e il rispetto delle scelte individuali. Un confronto pensato per offrire strumenti, riflessioni e proposte concrete, capaci di accompagnare chi si trova nella fase conclusiva dell’esistenza e chi, professionalmente o personalmente, vive accanto a queste situazioni.

Nel corso della giornata sono stati affrontati diversi aspetti legati alle cure palliative, all’assistenza sociale, alle patologie neurologiche, alla presa in carico del paziente, alla gestione dei sintomi, al supporto psicologico, alla nutrizione artificiale, alle scelte di fine vita e ai profili giuridici connessi all’eutanasia e all’aiuto medicalizzato a morire.

Le responsabili scientifiche dell’evento sono state la dottoressa Consuelo Tamburella, la dottoressa Teresa Trubia e la dottoressa Linda Vitali. Il programma ha visto gli interventi di Alessia Murgano su “L’assistente sociale nelle cure palliative”, Teresa Trubia su “Accompagnamento al fine vita nelle patologie neurologiche”, Enzo Crapanzano su “Presa in carico del paziente: strumenti, gestione dei sintomi, assistenza psicologica”, Linda Scarpello su “Nutrizione artificiale e paziente terminale in ottica di genere”, Danila Valenti su “Chi decide per me lo decido io? Percorsi di consapevolezza e scelte di fine vita nel percorso di malattia gender oriented”, Tonino Messina su “L’inconscio di fronte alla fine: angoscia di morte e cure palliative” e l’avvocata Giuliana Conte su “Eutanasia e aiuto medicalizzato a morire”.

L’evento è stato pensato anche in modalità blended. Il materiale didattico e le relazioni saranno messi a disposizione sulla piattaforma nazionale dell’Associazione Italiana Donne Medico, così da consentire a chi vorrà di consultare i contenuti e approfondire i temi trattati.

La presidente ha sottolineato il valore umano e culturale dell’iniziativa: «Credo tanto in questo, e anche coloro che non credono secondo me trovano certamente qualcosa che va oltre la morte, che comunque deve accompagnarci fino a quel momento con tanta dignità e tanto rispetto. Questo era il senso della nostra topica e del nostro evento».

Vitali ha infine ringraziato quanti hanno sostenuto l’iniziativa, tra cui il gruppo Arena Decò e l’Unione Italiana Ciechi, per il patrocinio economico, insieme al team che ha collaborato alla realizzazione dell’appuntamento.

Un evento scientifico e umano insieme, che ha confermato il ruolo dell’Associazione Italiana Donne Medico come spazio di confronto sui temi della cura, della dignità della persona e della medicina di genere.