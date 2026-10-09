Enna, confronto Comune-Anas: rotatorie sulla 117 bis e priorità alla bretella tra Pergusina e 117 bis

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Questa mattina, all’Università Kore di Enna, in occasione del conferimento dell’onorificenza accademica all’amministratore delegato di Anas Spa, Claudio Andrea Gemme, si è svolto un incontro tra i rappresentanti dell’Amministrazione comunale e i vertici di Anas.

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Alla riunione hanno partecipato anche il presidente dell’Ateneo, Cataldo Salerno, l’assessora alla Viabilità Tiziana Arena e Nicola Montesano, dirigente Anas responsabile per la Sicilia.

Nel corso dell’incontro, l’Amministrazione ha illustrato alcune esigenze relative alla viabilità e alle infrastrutture della città, sottoponendo ad Anas una serie di interventi ritenuti prioritari per Enna.

È stata infatti concordata la realizzazione di due rotatorie di innesto tra la statale 117 bis e la strade che portano a Pergusa, quindi da contrada Torre e Borgo Cascino. È stata inoltre condivisa la richiesta di una bretella che colleghi la statale 561 (Pergusina) e la 117 bis passando dietro le strutture ospedaliere (contrada Baronessa), evitando così il quadrivio di Enna bassa. A quest’ultima opera sarà data priorità. Nel corso dell’incontro è stato presentato anche un progetto per la realizzazione della Nord-Sud in direzione Leonforte: l’Anas si è resa disponibile a farsene portavoce e a presentarlo alla Regione Siciliana.

«È evidente – dichiara il sindaco, senatore Mirello Crisafulli – che questo è un primo, grandioso risultato rispetto alla necessità di realizzare una tangenziale a Enna bassa, che metterà la nostra città in condizione di non subire il blocco del traffico al quadrivio, ormai iperfrequentato. Questo successo si inquadra, insieme agli altri risultati di cui parleremo più avanti, nel percorso di realizzazioni indicate fin dall’inizio della nostra amministrazione».