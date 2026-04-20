Enna, Confraternita Spirito Santo: rinnovati gli organi statutari

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Si sono svolte nella giornata di ieri, domenica 19 aprile, le elezioni per il rinnovo degli organi statutari della Confraternita Spirito Santo di Enna.

Riconfermato il Consiglio Direttivo uscente formato dal rettore Petralia Francesco, 1º assistente Milano Biagio, 2º assistente Debole Dario, Segretario Milano Stefano, Cassiere Faraci Cristofero, Economo Battiato Giuseppe.

Invece per il Collegio dei Probiviri sono stati eletti i confrati Argento Salvatore, Romano Alberto e La Paglia Giuseppe. E per il Collegio dei Revisori Messina Giovanni, Milano Giovanni e Gentile Gianluca.