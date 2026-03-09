Enna, Confraternita della Visitazione: Angelo Campione nuovo rettore

PUBBLICITÀ

Sono stati rinnovati ieri i vertici della Confraternita di Maria Santissima della Visitazione di Enna. Dopo tanti anni, il rettore Mimmo Valvo, che non ha voluto ricandidarsi, ha lasciato l’incarico ad Angelo Campione, soccorritore del 118. Non è la prima volta che la famiglia Campione assume la guida della confraternita: tanti anni fa fu rettore il compianto padre di Angelo, Tano Campione, da tutti stimato e rispettato.

PUBBLICITÀ

Il nuovo Consiglio di Amministrazione risulta così composto: Angelo Campione, rettore; Saverio Russo, vice rettore; Rino Lo Vullo, secondo assistente; Gaetano Menzo, segretario; Giuseppe Maggio, economo. La confraternita è assistita spiritualmente da Mons. Enzo Murgano, parroco del Duomo, dove ha sede.

La confraternita rivolge un ringraziamento a Mimmo Valvo per come, in questi lustri, ha gestito la confraternita e ha onorato la Patrona Maria Santissima della Visitazione.