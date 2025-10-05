Enna, CONFLIAA: ufficializzata la sede provinciale con Michele Riccobene presidente

PUBBLICITÀ

La CONFLIAA (Confederazione Italiana Lavoratori Industria Artigianato Agricoltura) ha ufficializzato la propria presenza sul territorio ennese con l’apertura della sede provinciale di Enna, in via Libertà. Alla guida è stato nominato presidente Michele Riccobene, già responsabile territoriale dell’associazione, affiancato da Nicoletta Giamblanco ed Elisa Morgano.

PUBBLICITÀ

L’inaugurazione rappresenta l’evoluzione naturale di un impegno iniziato nell’aprile 2023, quando l’associazione ha avviato sul territorio un’attività di supporto in collaborazione con il CAF Professione Fisco. Da allora, la CONFLIAA ha offerto assistenza fiscale, previdenziale e sociale a cittadini e lavoratori, consolidando un rapporto di fiducia con la comunità del territorio.

PUBBLICITÀ

La nuova sede provinciale intende rafforzare questo percorso, diventando un punto di riferimento stabile per accoglienza, formazione e consulenza. I servizi offerti spaziano dal CAF e Patronato all’assistenza legale e burocratica, fino agli strumenti digitali (SPID, CIE, PEC, firma digitale). A disposizione degli associati anche una rete di professionisti convenzionati — legali, tecnici e medici — per garantire un supporto specialistico qualificato.

Il presidente Riccobene ha sottolineato come l’apertura della sede non sia un punto di partenza, ma il consolidamento di un lavoro già avviato: «Il nostro obiettivo è dare risposte concrete, mettendo sempre al centro le persone e i loro bisogni. Vogliamo che ogni associato senta di avere un alleato al proprio fianco, non solo un’organizzazione».

Un ringraziamento particolare è stato rivolto alla sede di Palermo e al CAF Professione Fisco per il supporto offerto in questi anni, insieme a chi ha contribuito a costruire la nuova realtà organizzativa.

Con questa apertura, la CONFLIAA Enna si propone di rafforzare la tutela dei lavoratori, dei pensionati e delle imprese, ponendosi come presidio di legalità, competenza e solidarietà per l’intera comunità provinciale.