Enna: Confesercenti, Salvatore Manuella nuovo presidente provinciale

Si è svolta in video conferenza l’assemblea elettiva per il rinnovo delle cariche della Confesercenti di Enna. Il tema dell’incontro è stato quello dell’innovazione, della scommessa che l’organizzazione si è posta per innovare la propria struttura e stimolare e aiutare i propri associati a innovare le proprie aziende.

Il candidato alla presidenza provinciale Salvatore Manuella è stato eletto all’unanimità con voto palese, come sancito dalla commissione elettorale presieduta da Andrea Bonaccorsi e registrato dalla segretaria della commissione elettorale Veronica Seggio.

Intervenuti all’assemblea Maria Antonietta La Greca, che ha presentato una panoramica su cosa significa innovarsi e perché è importante farlo. Successivamente la relazione della presidente uscente, Luigia Castellana, sulle attività svolte nel quadriennio di presidenza.

“Da questa emergenza sanitaria – ha dichiarato – stiamo uscendo devastati, pertanto abbiamo la necessità di stare attenti alle iniziative che possano produrre benefici e la Confesercenti Enna sta mettendo in campo tutte le energie per collaborare fattivamente con tutti gli attori che sono i protagonisti del tessuto economico locale, migliorando la nostra organizzazione interna, migliorando i servizi sia nella nuova sede provinciale che nelle delegazioni sui territori. Abbiamo registrato l’ingresso di validissime nuove collaborazioni in segreteria e di professionisti che stanno scommettendo insieme a noi sulla ripartenza dell’organizzazione ma soprattutto delle imprese”.

Luigia Castellana non ha dato la disponibilità a ricandidarsi per la propria situazione personale e di lavoro che non gli permette di seguire in modo diretto e continuo, come predilige, il ruolo di presidente provinciale.

Sono seguiti gli interventi del direttore regionale Michele Sorbera, che ha ringraziato Luigia Castellana per quanto fatto nell’ultimo quadriennio, come anche il presidente regionale, nonché vice presidente nazionale Vittorio Messina, che si è associato al ringraziamento alla presidente uscente.

“Oggi l’associazione è cambiata in modo repentino – ha dichiarato – deve essere accanto a propri soci, oggi il rapporto con l’associazione è diverso, sono cambiate le esigenze e le modalità di interfaccia con il nostro mondo, per farci trovare pronti passando anche nottate a studiare i DPCM per capire quali erano gli spazi e i paletti. Ci siamo riusciti e la sfida è cambiare noi stessi all’interno dell’associazione per rimanere punto di riferimento e cercare di dare nuovi impulsi”.

I componenti della presidenza sono: presidente provinciale Salvatore Manuella, Direttore Provinciale Santo Li Volsi, ASSO-TABACCAI Angelo Militello, FAIB Roberto Bonasera, ASSOHOTEL Angela Mantegna, AGIRA/REGALBUTO Filippo Sgroi, ENNA/CALASCIBETTA Mario Colianni, LEONFORTE Ilaria Vaccalluzzo, PIAZZA ARMERINA Salvatore Manuella, TROINA Giuseppe Santoro, VALGUARNERA Antonio Capuano, VILLAROSA Luigia Castellana, COORDINATORE AREA PRODUTTIVE Salvatore Puglisi, COORDINATRICE PROMOZIONI E BANDI La Greca Maria Antonietta, ANVA coordinatore Salvatore Bonanno, AIGO – ASSOTURISMO Davide Marrocco, FIPAC Luigi Bonasera, Presidenti Onorari Andrea Bonaccorsi e Gaetano Sgroi.