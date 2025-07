Enna: confermato Salvo Camarda alla guida del SGS Scuola

PUBBLICITÀ

Nel SGS – Sindacato Generale Scuola – si sono concretizzate le nomine provinciali. Alla segreteria di Enna è stato confermato Salvo Camarda.

“Continueremo – ha dichiarato – a offrire supporto e assistenza a tutti i lavoratori della scuola che hanno bisogno di conoscere meglio i diritti e le tutele previsti per legge o fissati, nei contratti o negli accordi. Tutti devono avere consapevolezza dei propri diritti, scambiare esperienze sono alcuni dei modi per potersi orientare e sapersi muovere in un mondo del lavoro in continua evoluzione”, conclude Salvo Camarda.