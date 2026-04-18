Enna: conferito il Premio Euno a Ilenia Petracalvina

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Il Kiwanis Club di Enna ha celebrato, nella suggestiva cornice della Sala Cerere, una serata densa di significato e partecipazione, culminata con il conferimento del Premio Euno alla giornalista Ilenia Petracalvina.

L’evento, che ha visto la presenza di autorità kiwaniane, civili e militari, soci e numerosi ospiti, si è aperto con le parole della presidente Mariapia Pavone, che ha sottolineato il valore profondo della manifestazione: non solo un riconoscimento, ma un momento in cui la comunità si ritrova nei valori che la definiscono. Il Premio Euno, infatti, rappresenta memoria, identità e appartenenza, diventando simbolo di ciò che Enna sceglie di custodire e tramandare.

Nel corso della cerimonia sono stati rivolti sentiti ringraziamenti alla giornalista Pierelisa Rizzo, apprezzata per il suo impegno quotidiano nel raccontare il territorio con sensibilità e rispetto, e al Maestro Angelo Scalzo, autore del premio, la cui opera incarna l’anima della comunità ennese. Un ringraziamento particolare è stato inoltre espresso al Sindaco e all’Ufficio Eventi del Comune di Enna per la disponibilità e la collaborazione, che hanno reso possibile lo svolgimento della manifestazione nella prestigiosa Sala Cerere.

Momento centrale della serata è stato il conferimento del Premio Euno alla giornalista Ilenia Petracalvina, accolta da un caloroso applauso. La presidente Pavone ha evidenziato come, nel suo percorso nel servizio pubblico radiotelevisivo, la giornalista abbia saputo interpretare l’informazione come autentico servizio, fondato sull’ascolto, sulla comprensione e su una narrazione attenta e rispettosa.

La motivazione del premio recita: “Il Kiwanis Club di Enna conferisce il Premio Euno a Ilenia Petracalvina per l’autorevolezza, la sensibilità e l’etica professionale con cui esercita il giornalismo, inteso come autentico servizio alla verità e alla crescita culturale e civile della comunità. Con stima e riconoscenza, per una voce autorevole che onora la professione e ispira i valori della libertà, della giustizia e della solidarietà umana.”

Nel suo intervento è stato sottolineato come Petracalvina abbia dato voce ai territori e alle storie spesso dimenticate, mantenendo sempre un forte legame con la propria terra. Un impegno che rispecchia pienamente i valori del Kiwanis: servizio, responsabilità e forza dell’esempio.

Un pensiero particolare è stato rivolto anche agli Alfieri, indicati come il futuro su cui investire, affinché possano trarre ispirazione da modelli positivi e costruire il proprio percorso con consapevolezza e coraggio.

La serata si è conclusa in un clima di emozione e condivisione, confermando il Premio Euno come un appuntamento significativo per la città di Enna, capace di celebrare non solo i meriti individuali, ma anche i valori collettivi che rafforzano il senso di comunità.