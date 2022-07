Enna: conferito a Ivan Correnti il titolo di “Maestro Pizzaiolo”

Qualità ed estro per palati raffinati, Michele Cutro, critico enogastronomico in Italia con laurea in enoganostromia e specializzazione in conoscenza internazionale e valorizzazione degli alimenti e dei luoghi, incorona la pizzeria “Il Principá” di Enna. Due riconoscimenti, “Maestro Pizzaiolo” e “Maestro della Pizza Gourmet”, sono stati, infatti, assegnati ieri al pizzaiolo Ivan Correnti nel corso di una cerimonia alla presenza anche del vicesindaco di Enna Francesco Comito, per la ricerca e l’impegno quotidiano, lo studio approfondito dei lieviti e delle farine, l’unicità della pizzeria che è riuscita ad utilizzare impasti unici nel loro genere, senza smettere mai di sperimentare nuove tecniche.

Presente durante la cerimonia anche il maestro panificatore Dario Barresi di Piazza Armerina e Giuseppe Bono, docente dell’Istituto Federico II di Enna.

Il critico Michele Cutro è rimasto particolarmente colpito non solo dalla realizzazione degli impasti di Correnti, ma anche dalla qualità delle pizze.

“È stato un onore e una grande emozione – afferma la famiglia di Ivan e della compagna Giulia Saccaro – accogliere una personalità di spessore come Michele Cutro nella nostra pizzeria e ricevere da un uomo di grande generosità, umiltà e nobiltà d’animo una riconoscenza per la maestria e dedizione per la panificazione. È stata un’esperienza indimenticabile”.

Durante la cerimonia è stata ricordata da Cutro la figura del fratello di Ivan, Filippo Correnti, venuto a mancare prematuramente circa due anni, mentore e guida professionale del giovane pizzaiolo ennese.

Nel corso dell’evento è stata consegnata dalla città di Enna, in segno di profonda gratitudine e amicizia, la benemerenza per la capacità di far vivere la panificazione come luogo di costruzione della comunità, oltre agli aspetti commerciali e imprenditoriali, e per il ruolo di sviluppo economico del territorio.

“Maestri Panificatori nel mondo della panificazione premiati dalla Federazione Cooking Show – si legge nella motivazione – e interpreti di un’antica sapienza culinaria. Innamorati della propria città, Enna, hanno valorizzato con la loro apprezzata e riconosciuta arte in tutto il mondo. Persone generose per il loro encomiabile impegno delle attività sociali”.

“Grazie di cuore per la generosità e gentilezza – le parole di Ivan Correnti rivolgendosi a Cutro e all’amministrazione comunale – ringrazio la mia famiglia, Aldo Correnti, Carmela Tirrito e Mariaconcetta Scifo, tutti i partecipanti e tutti coloro che hanno creduto in me”.