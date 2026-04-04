Enna, conferenza stampa di Crisafulli: il 9 aprile la decisione sulla candidatura

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Si terrà giovedì 9 aprile, alle ore 18:00, la conferenza stampa convocata da Vladimiro Crisafulli che, presso la segreteria politica di viale Unità d’Italia a Enna bassa, scioglierà ufficialmente la riserva sulla propria candidatura a sindaco della città, in vista delle elezioni amministrative del 24 e 25 maggio.

Un appuntamento che si preannuncia decisivo per gli equilibri politici locali e che potrebbe ridefinire il quadro delle alleanze. Dopo settimane di indiscrezioni, trattative e tensioni, Crisafulli è pronto a chiarire la propria posizione e a delineare la strategia politica che intende portare avanti.

L’incontro con la stampa rappresenterà anche un momento importante per fare luce sulle recenti ricostruzioni giornalistiche che hanno parlato di possibili fratture all’interno del cosiddetto “campo largo”. L’ex senatore affronterà apertamente il tema delle alleanze, chiarendo il perimetro politico delle forze che lo sostengono, attualmente rappresentate da cinque liste elettorali.

A rafforzare il peso politico dell’appuntamento sarà la presenza di esponenti di rilievo del Partito Democratico: la deputata nazionale Stefania Marino e il deputato regionale Fabio Venezia, la cui partecipazione conferma l’attenzione del partito verso una sfida amministrativa considerata strategica per il territorio.