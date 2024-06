Enna: conferenza stampa del Pd su emergenze e problematiche del territorio

PUBBLICITÀ

Svincolo autostradale, Panoramica, Castello di Lombardia e Lago di Pergusa sono stati i temi principali della conferenza stampa di questa mattina organizzata dal Partito Democratico di Enna. Presenti il segretario comunale Giuseppe Seminara, il capogruppo al consiglio comunale Salvatore Cappa e i deputati Stefania Marino e Fabio Venezia.

“Siamo preoccupati – ha detto il consigliere Cappa – questo territorio va salvaguardato”.

La deputata Marino ha accennato a tutte le problematiche del territorio oggetto della conferenza stampa, compresa la stazione ferroviaria.

“A quanto pare ci sono cittadini di serie A e cittadini di serie B – ha dichiarato –. Se continuiamo così, finiremo come l’ultimo capoluogo di provincia”.

“Nessun atto concreto è stato messo in atto per la salvaguardia del Lago di Pergusa – ha detto il deputato all’Ars Fabio Venezia riferendosi principalmente alle responsabilità della Regione -. La questione sta assumendo il carattere di urgenza in tema di emergenza igienico-sanitaria e il sindaco deve fare sentire la propria voce”.

Venezia ha annunciato che la prossima settimana presenterà, assieme al proprio gruppo, un emendamento per chiedere dei ristori per gli operatori economici di Pergusa per “i danni che stanno subendo a causa dell’immobilismo e della scarsa attenzione del governo regionale”.

Durante la conferenza stampa si è discusso anche dell’emergenza idrica. Tra le possibili soluzioni emerse vi è quella di valutare la riattivazione di alcuni pozzi d’acqua un tempo esistenti in città. Tra i problemi posti all’attenzione c’è anche quello delle nascite: solo 250 quest’anno nella città di Enna, come comunicato dalla deputata Marino.