Enna: conferenza “In cammino con Maria” alla Sala Cerere

Dall’avvento del cristianesimo a Enna fino alle notizie tecniche sull’organizzazione della tradizionale processione di fine agosto. Saranno tante le notizie storiche attestate da documenti e gli aneddoti presentati dallo studioso Francesco Luca Ballarò all’interno del convegno “In cammino con Maria”, organizzato dalla confraternita Maria Santissima di Valverde in occasione dei novant’anni della ricostruzione della congrega, oggi retta da Mario Cascio.

L’appuntamento è per sabato alle 10 in Sala Cerere. Saranno presenti le autorità religiose e cittadine e i rappresentanti delle sedici confraternite di Enna.

In occasione dell’incontro sarà allestito un banchetto solidale a cura dell’associazione onlus “Per Nora”, a sostegno delle cure della piccola ennese Nora Franzone.

Foto, video, riproduzione di antiche preghiere e documenti recuperati dall’archivio della confraternita di Valverde, custoditi per decenni all’interno del Santuario dedicato alla Madonna che fu patrona del popolo ennese fino al 1412. Ma anche notizie sui cambiamenti che hanno interessato la devozione a Maria nella città di Enna, dalla predicazione di San Pancrazio che convertì la città pagana al cristianesimo fino al corteo delle Verginelle e alla questua con l’asinello per l’organizzazione della festa. È un viaggio nella storia dell’intera città di Enna e dell’entroterra siciliano la relazione che il giovane docente, scrittore e studioso di tradizioni Francesco Luca Ballarò presenterà sabato mattina, esaudendo una speciale richiesta della confraternita di Valverde.

“Era il 14 aprile 1935, domenica delle Palme, il giorno in cui la nostra confraternita venne ricostruita a seguito di imprevedibili vicende – spiega il rettore Cascio – è importante per noi farne memoria e tramandare alle giovani generazioni il lungo percorso che ci ha condotto alla devozione che coltiviamo ancora oggi per la Madonna di Valverde”.

Per Ballarò, già coautore assieme a Francesco Daniele Miceli del testo “La Pasqua in Sicilia” (2023), Bonfirraro editore, “questo convegno è il risultato di diversi mesi di lavoro di ricerca, condotti tra l’archivio della stessa confraternita di Valverde e i documenti cittadini che voglio presentare sotto forma di lezione, come se parlassi ai miei alunni, con immagini e video storici che testimoniano l’importanza sociale delle feste religiose ennesi”.

La partecipazione è libera.