Enna. Confcommercio scrive ai sindaci: “Riaprite i mercati”

Confcommercio ha scritto ai Sindaci della Provincia chiedendo di rivedere le ordinanze di restrizione e di riaprire le attività ambulanti: «Gli operatori dei mercati stanno pagando un prezzo molto alto a causa della decisione di vietare lo svolgimento dei mercati settimanali – si legge nella nota inviata da Confcommercio ai Sindaci – adesso che la Sicilia è passata zona gialla e che la curva della pandemia si sta ridimensionando, è opportuno consentire a centinaia di ambulanti di poter tornare a lavorare».

«La decisione di sospendere il regolare svolgimento dei mercati settimanali ha generato pregiudizio per i cittadini, impediti a ottenere beni di generale e largo consumo, e per gli operatori commerciali ambulanti che, già provati dalla crisi, stanno correndo il rischio di fallire definitivamente a causa dell’arresto forzato della loro attività. Oggi prolungare ulteriormente la sospensione dei mercati sarebbe una forzatura, alla luce del cambio di colore della nostra Regione: anche perché, a ben vedere, i mercati settimanali all’aperto non sono mai stati vietati espressamente da alcun decreto e/o ordinanza; un mercato su aree pubbliche non comporta infatti assembramento né concentrazione di persone nello stesso ambiente e rappresenta certamente un pericolo minore di contagio».