Enna, Confcommercio incontra gli operatori del settore orafo

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Rafforzare la rappresentanza del settore orafo, raccogliere le esigenze degli operatori e individuare strategie comuni per affrontare le sfide di un mercato in continua evoluzione. Sono questi gli obiettivi dell’incontro promosso da Confcommercio Caltanissetta Enna, in programma lunedì 23 novembre, alle ore 10, nella sede dell’associazione in via Vulturo, a Enna.

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All’appuntamento, rivolto agli operatori orafi delle province di Enna e Caltanissetta, interverrà Steven Tranquilli, direttore di Federpreziosi Confcommercio, insieme con Gianluca Speranza, direttore di Confcommercio Caltanissetta Enna.

L’iniziativa nasce dalla volontà di aprire un confronto diretto con le imprese del comparto su alcune delle principali criticità che interessano il settore: dalla sicurezza delle attività commerciali ai cambiamenti nelle abitudini di acquisto, dalla crescente complessità normativa al ricambio generazionale.

Questioni che incidono quotidianamente sul lavoro degli operatori e che richiedono risposte condivise, strumenti di supporto e una rappresentanza capace di portare le istanze della categoria all’attenzione delle istituzioni.

L’obiettivo è anche rilanciare la realtà associativa già presente sul territorio, rafforzandone la partecipazione e il ruolo di riferimento per le imprese del settore orafo delle due province.

«Ci sono momenti in cui ritrovarsi non è soltanto utile, ma diventa necessario», dichiara Gianluca Speranza. «Vogliamo offrire agli operatori un’occasione di confronto autentico, nella quale condividere le difficoltà quotidiane, raccogliere proposte e individuare obiettivi concreti. Esiste già una realtà associativa sul territorio, ma è importante darle nuovo slancio, renderla più partecipata e fare in modo che ogni impresa possa riconoscervi un punto di riferimento autorevole. Le sfide che abbiamo davanti non possono essere affrontate soltanto individualmente: una categoria è più forte quando riesce a esprimere una voce comune».

La presenza del direttore nazionale di Federpreziosi rappresenterà un’occasione per approfondire le problematiche del comparto anche alla luce dell’esperienza e delle attività di rappresentanza sviluppate a livello nazionale.

L’incontro sarà aperto al contributo degli operatori, con l’intento di raccogliere osservazioni, esigenze e proposte da cui partire per definire le prossime iniziative associative.