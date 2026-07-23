Enna, Confcommercio e amministrazione comunale offrono una cena ai due turisti dopo il mancato sconto

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L’Amministrazione comunale di Enna interviene dopo il caso dei due turisti ai quali non è stato applicato lo sconto del 20 per cento previsto nell’ambito dell’iniziativa promossa dal Comune fino al 31 luglio.

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Il sindaco Mirello Crisafulli e l’assessore al Commercio Marilisa Milano hanno espresso il proprio rammarico per l’accaduto, porgendo le scuse ai due visitatori.

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Per rimediare all’episodio, Confcommercio Enna, in collaborazione con l’amministrazione comunale, ha deciso di offrire una cena ai due turisti. Qualora avessero già lasciato Enna, potranno usufruirne in un ristorante di qualsiasi parte d’Italia.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie alla disponibilità del direttore di Confcommercio Enna, Gianluca Speranza, che si è immediatamente attivato per individuare una soluzione e scusarsi in questo modo con i due visitatori per l’inconveniente accaduto.