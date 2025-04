Enna: Confcommercio, al via corso somministrazione alimenti e bevande

PUBBLICITÀ

Partirà martedì il corso somministrazione alimenti e bevande (Sab, ex rec) in via Vulturo, nella sede di Enna di Confcommercio. Il corso, riconosciuto dalla Regione Siciliana, sarà uno dei pochi in Sicilia a essere fatto al 50% online e al 50% in presenza.

Un’innovazione che permetterà ai corsisti proveniente dalle province di Enna e Caltanissetta di poter seguire una formazione professionale fatta da docenti qualificati e che possano prepararli per il futuro.

Il corso, che avrà una durata complessiva di 100 ore, abilita all’esercizio dell’attività di impresa in un contesto delicato come quello della somministrazione (bar, ristoranti, ecc.) e della vendita di alimenti e bevande (commercio di generi alimentari non specializzati, rivendite di pane, carne, frutta e verdura, pesce).

Confcommercio, sempre al fianco degli imprenditori delle province di Caltanissetta ed Enna, è pronta, inoltre, ad avviare altri due corsi con le stesse modalità: il corso per agente immobiliare e il corso per agente di commercio.

È possibile, inoltre, iscriversi al corso Sab fino al 14 aprile ma i posti disponibili restano limitati. Per avere maggiori informazioni sui tre corsi disponibili è possibile chiamare gli uffici di Confcommercio Caltanissetta Enna (0935500971 e 093421626).