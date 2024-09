Enna: Confartigianato, Peter Barreca riconfermato presidente provinciale

PUBBLICITÀ

Sabato si è svolta l’assemblea generale di Confartigianato Imprese Enna, nel corso della quale Peter Barreca, impiantista artigiano, è stato riconfermato all’unanimità alla presidenza provinciale dell’associazione datoriale. La rielezione di Barreca rappresenta un segnale di continuità e di impegno di Confartigianato nei confronti delle piccole e medie imprese del territorio, in un periodo in cui le sfide economiche richiedono leadership forti e una visione chiara per il futuro.

PUBBLICITÀ

L’assemblea è stata preceduta da un evento congressuale presso il centro di ricerca M.A.R.T.A. dell’Università Kore di Enna dedicato al tema della transizione digitale e tecnologica. Una giornata densa di attività e riflessioni sui temi dello sviluppo territoriale conclusasi con l’analisi dello stato di salute del tessuto produttivo locale.

Tra gli obiettivi principali del nuovo mandato, Barreca ha sottolineato l’importanza di continuare a modernizzare le imprese locali, incoraggiando l’adozione di nuove tecnologie e di lavorare per creare forti legami tra il mondo imprenditoriale ed il mondo produttivo puntando sullo sviluppo di nuove competenze e maestranze.

Barreca ha ribadito che il suo impegno sarà quello di continuare a supportare il settore imprenditoriale ennese attraverso azioni concrete, come la semplificazione burocratica, l’accesso a fondi nazionali ed europei e il potenziamento delle infrastrutture digitali e fisiche. Ha, inoltre, sottolineato l’importanza di creare alleanze strategiche con altre realtà produttive siciliane e nazionali, per rafforzare la competitività delle imprese locali.

Sotto la sua presidenza, l’associazione ha intensificato la collaborazione con le scuole e gli enti di formazione, con l’obiettivo di favorire il ricambio generazionale e sostenere le nuove leve di artigiani e imprenditori. Barreca ha, inoltre, lavorato per ampliare le reti di vendita e di distribuzione delle imprese locali, con particolare attenzione ai mercati internazionali.