Enna: Confartigianato, Michele Modafferi presidente provinciale della categoria legno-arredo

Nel corso dell’assemblea di categoria del 24 luglio scorso, presieduta dal presidente uscente Angelo Schillaci, si è provveduto al rinnovo delle cariche di rappresentanza provinciale di Confartigianato Enna per la categoria Legno-Arredo.

La presidenza provinciale della categoria è stata affidata all’imprenditore ennese Michele Modafferi, che sarà supportato nella sua attività da un direttivo composto da un vice presidente, Giuseppe M. Straci di Regalbuto, nonché da due consiglieri, Ignazio Sanfilippo di Assoro e Simone Arangio di Enna.

“Se nel fatturato dei mobili e della produzione di infissi in legno, l’Italia sorpassa quello della Germania – dichiara il neo eletto presidente Michele Modafferi – il settore della lavorazione del legno, la realizzazione di arredi e la produzione di serramenti in legno registra una riduzione della produzione interna, a cui si somma una forte carenza di manodopera. Le imprese del settore, infatti, riscontrano una difficoltà maggiore a trovare le figure professionali di cui necessitano. L’attuale situazione in cui versa il settore richiede quindi la necessità di costruire percorsi formativi idonei all’acquisizione delle competenze richieste ossia, manualità artigianale e conoscenza delle nuove tecnologie. Tali competenze appartengono alle nostre imprese e come tali vanno tutelate e preservate, questo è il nostro obiettivo”.