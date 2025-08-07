Enna: Confartigianato incontra il presidente del Libero Consorzio Comunale

PUBBLICITÀ

Confartigianato Imprese Enna ha incontrato ieri il presidente del Libero Consorzio Piero Capizzi per l’avvio di un percorso di confronto e dialogo costruttivo. A rappresentare Confartigianato Enna il presidente provinciale Peter Barreca e il segretario provinciale Angela Maccarrone. L’incontro si è svolto in un clima di reciproca disponibilità, con l’obiettivo comune di rafforzare il legame tra istituzioni e imprese del territorio.

Numerosi i temi emersi e trattati, che hanno fatto seguito ad un tavolo specifico dedicato al tema delle aree interne. Il sistema economico territoriale costituito prevalentemente da micro imprese è costretto a fare i conti quotidianamente con varie criticità che ne determinano un basso livello di competitività. Le principali difficoltà riscontrate sono legate principalmente a carenze infrastrutturali e digitali, ma non solo. Il territorio, infatti, continua a soffrire di gravi lacune nelle reti di collegamento interne e verso le principali arterie regionali, fattore che limita l’accesso ai mercati e la capacità di attrarre investimenti. A ciò si somma la carenza di adeguate infrastrutture digitali che ostacola l’innovazione e la transizione digitale delle imprese.

Un coordinamento istituzionale di livello provinciale potrebbe essere fondamentale per promuovere lo sviluppo economico e ridefinire l’identità territoriale della provincia di Enna, con l’obiettivo di superare le criticità strutturali e migliorare la competitività delle imprese locali.

“Le imprese del nostro territorio sono ostacolate da difficoltà strutturali che ne limitano fortemente la competitività, ma oggi abbiamo avuto l’opportunità di discutere e mettere sul tavolo possibili soluzioni per superare queste criticità – ha dichiarato Barreca -. Apprezziamo molto la disponibilità e l’interesse manifestato dal presidente Capizzi verso questioni proprie del mondo produttivo”.

Anche il segretario provinciale Angela Maccarrone ha sottolineato l’importanza di creare un “sistema di supporto integrato, che possa finalmente dare risposte concrete ai bisogni delle imprese. Il nostro obiettivo – ha dichiarato – è rafforzare l’infrastruttura di supporto, ridurre il digital divide e garantire alle piccole e medie imprese gli strumenti idonei per competere nel mercato.”

Capizzi ha accolto con favore le proposte avanzate, esprimendo la sua disponibilità a lavorare con Confartigianato: “L’ascolto delle istanze delle imprese è fondamentale per avviare politiche territoriali efficaci. La provincia di Enna può e deve crescere, ma serve un impegno comune tra tutti gli attori del territorio per creare un ambiente favorevole alla competitività”.