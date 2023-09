Enna: Confartigianato, grande partecipazione al corso sui di-isocianati

PUBBLICITÀ

Il 12 e il 15 settembre presso la Confartigianato Imprese Enna si è tenuto un corso obbligatorio sui di-isocianati, sostanze chimiche potenzialmente nocive per la salute. A far data dal 24 agosto 20233, in forza della Restrizione n. 74 del REACh, introdotta nell’allegato XVII dal Regolamento (UE) 2020/1149, tutti coloro i quali utilizzano prodotti contenenti di-isocianati, infatti, sono obbligati a frequentare un corso di formazione specifica.

L’affluenza è stata considerevole: oltre 80 i corsisti, i quali hanno superato tutti brillantemente l’esame finale. La Confartigianato Imprese Enna ha ringraziato le imprese partecipanti che ancora una volta hanno dimostrato sensibilità e coscienza sul tema della sicurezza sui luoghi di lavoro.

“Siamo entusiasti di questa grande partecipazione – ha dichiarato il presidente Peter Barreca -. Vuol dire tanto per chi, come noi, ogni giorno impiega tutte le proprie energie per soddisfare i bisogni delle imprese e soprattutto si batte per la sicurezza sui luoghi di lavoro. Siamo riusciti ad organizzare questo corso e ad offrirlo gratuitamente grazie ad un lavoro sinergico con Confartigianato Imprese ed Anaepa che hanno messo a nostra disposizione professionisti del settore. La nostra associazione, dal suo canto, ha potuto contare sulla puntualità e professionalità dei propri funzionari”.

“A tutti coloro i quali non sono riusciti a partecipare in queste due date – conclude Barreca – consigliamo di informarsi sui nostri social e a prestare attenzione alle comunicazioni che inviamo perché potrebbero essere fissate nuove date”.