Enna: Confartigianato dona mascherine alla parrocchia di Montesalvo

Mascherine chirurgiche di differenti colori per un sicuro svolgimento delle attività di catechismo. Questo l’oggetto della donazione di Confartigianato Imprese Enna che, in persona del presidente Peter Barreca, ha consegnato alla parrocchia di Montesalvo. Un piccolo gesto ricco di significato di cui Frà Salvatore Di Bartolo, in nome della comunità parrocchiale, si è detto grato.

Le mascherine donate sono di diverse colorazioni non per mera casualità. Si tratta di una ponderata scelta in vista della ripresa delle attività di catechesi in presenza: ogni tonalità, infatti, contraddistinguerà uno specifico gruppo, il che renderà agevole ai ragazzi individuare quello di appartenenza.

“Siamo lieti di aver apportato il nostro contributo – ha comunicato Barreca – ad una realtà come quella della Parrocchia di Montesalvo. Di essa fanno parte numerosi giovani e loro rappresentano il futuro di questa città”.