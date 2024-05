Enna: Concorso Tricolore Vivo, opera del Liceo Artistico accede alla fase nazionale

PUBBLICITÀ

Sono tre tele che formano un’unica grande opera, così come tre sono i colori della bandiera nazionale italiana, simbolo dell’unità del Paese. Ha per titolo “Patria e fedeltà. Afferriamo le nostre radici”, ed è l’opera realizzata dagli studenti del liceo artistico regionale “Luigi e Mariano Cascio” di Enna, già premiata lo scorso 4 aprile al teatro Neglia per la cerimonia del concorso nazionale Tricolore Vivo, che aveva eccezionalmente fatto tappa in città nella fase di selezione regionale. Il trittico pittorico adesso ha superato la fase nazionale del premio e domani, mercoledì 15 maggio, verrà insignito a Palermo di un ulteriore riconoscimento.

PUBBLICITÀ

La cerimonia di premiazione si tiene in mattinata al Circolo unificato dell’Esercito, alla presenza di autorità civili e militari e vedrà la presenza di una delegazione del liceo Cascio, con a capo la dirigente scolastica Graziella Bonomo e una rappresentanza di docenti e studenti dell’istituto.

Il concorso “Tricolore Vivo”, giunto alla diciottesima edizione, è organizzato Sebastiano Maggio, presidente dall’Age, Associazione italiana genitori, e gode del patrocinio della Regione Sicilia. La tematica scelta per l’edizione 2024 è l’articolo 54 della Costituzione italiana. Nella sua tappa ennese, la manifestazione nazionale ha avuto come scuola capofila l’istituto Santa Chiara Enna, guidato dalla dirigente scolastica Antonietta Di Franco che è riuscita a coinvolgere nell’evento le scuole di ogni ordine e grado del territorio.

Il trittico di tele pittoriche, realizzate dagli allievi del liceo artistico di Enna, aveva superato la selezione regionale per “i valori fortemente simbolici dell’opera che fa eco alla libertà e ai diritti di tutti i cittadini”.Alla sua realizzazione hanno contribuito i docenti referenti Pietro Russo (progettazione grafica) e Carlo Michele Pera (progettazione e arte figurativa).

“Una bella coincidenza essere premiati a livello nazionale proprio il 15 maggio, festa dell’Autonomia siciliana – sottolinea la dirigente scolastica Bonomo – i nostri ragazzi, guidati dai loro esperti docenti, hanno elaborato un’opera artistica con molti richiami simbolici, dove le tinte caratteristiche del Tricolore italiano trovano assonanza con l’ulivo, emblema di pace, e una mano possente che regge il grande libro della Costituzione, faro e guida per tutti noi cittadini”.