Enna: concluso il terzo ciclo di incontri “Il mestiere dell’architetto”

L’Ordine degli Architetti di Enna ha concluso il terzo ciclo di seminari dal titolo “Il mestiere dell’architetto” realizzati con il patrocinio del Comune, della Consulta Regionale degli Architetti P.P.C., del Consiglio Nazionale degli Architetti P.P.C. e della Fondazione Inarcassa, che si sono tenuti presso la sede dello stesso Ordine tra i mesi di dicembre e febbraio.

“Obiettivo del ciclo di incontri – dice il presidente Sebastiano Fazzi – è stato quello di promuovere la qualità dell’architettura e la rigenerazione urbana, elemento portante dei progetti che sono stati illustrati dagli illustri relatori coinvolti”.

Gli incontri, che hanno avuto ampia partecipazione, sono stati aperti agli iscritti all’Ordine, ai quali sono stati riconosciuti dei crediti formativi professionali, come anche ai non addetti ai lavori, e sono nati con la volontà di dare un impulso propositivo sia agli iscritti che al territorio.

I temi introdotti e trattati mirano a suggerire possibili percorsi professionali e di ricerca come anche possibili soluzioni o iter di rilancio e rigenerazione urbana. L’intento è quello di promuovere la cultura architettonica e rinnovare la sensibilità nei confronti dell’ambiente, del paesaggio e dei territori. Tutto ciò per testimoniare che l’architettura non riguarda solo gli architetti o i costruttori ma, soprattutto, i cittadini in quanto fondamentale per la loro qualità della vita.

Il filo conduttore delle differenti trattazioni è stato rappresentato dalla presentazione, da parte dei relatori, di progetti di concorso, oltre che della propria filosofia progettuale attraverso realizzazioni e progetti.

Il concorso di progettazione, infatti, dà la possibilità ai committenti pubblici e privati, di scegliere e avvalersi della migliore soluzione progettuale, aprendo la partecipazione ai giovani talenti, anche se inizialmente sprovvisti di requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi, condizione che viene mantenuta in Sicilia attraverso la Legge 12 del 12 ottobre 2023 che recepisce il codice dei contratti pubblici ed alla quale la Consulta Regionale degli Architetti P. P. C. ha dato un fattivo contributo. La scelta di procedere alla realizzazione di un’opera pubblica attraverso un concorso di progettazione, offre ulteriori vantaggi agli enti: con una sola gara si possono affidare tutte le fasi della progettazione (fattibilità tecnico-economica, esecutiva) fino alla direzione dei lavori, ottimizzando i tempi necessari per bandire le differenti gare e costituendo di fatto un notevole risparmio economico.

“In questo momento – prosegue Fazzi – grazie all’impegno e alla disponibilità del Consiglio dell’Ordine degli Architetti PPC di Enna, sono stati realizzati 5 concorsi di progettazione in tutta la Provincia di Enna”.

Per Fazzi, già componente del Gruppo Operativo Concorsi Nazionale, “questi seminari mirano a stimolare principalmente i giovani iscritti sia alla partecipazione ai concorsi di progettazione, opportunità di crescita professionale e forse unica possibilità di accesso al mondo dei lavori pubblici, sia alla affermazione di una propria ricerca e filosofia progettuale. Anche le amministrazioni e gli enti pubblici, attraverso l’illustrazione delle opere realizzate da Gianluca Peluffo per lo studio Peluffo & Partners Architettura con sede ad Albissola Marina (Sv), Maria Flaccavento, Serafino Sgarlata e Vania Santangelo per lo studio SM-Arch con sede a Ragusa, Claudio Lucchesi e Franco Giordano per lo Studio UFO con sede a Messina ma con sede anche a Londra e in altri 14 Paesi, hanno potuto fare tesoro di modalità di intervento e iter procedurali che potranno servire da esempi virtuosi in termini di qualità architettonica”.

“Le ultime esperienze messe in atto nel nostro territorio grazie al fondo concorsi messo a disposizione dei Comuni attraverso il DPCM 21 dicembre 2021 – continua Fazzi – hanno visto bandire concorsi di progettazione in due gradi che si sono conclusi con l’affidamento dell’incarico ai vincitori, dotando le amministrazioni di progetti che potranno attingere ai fondi PNRR. Auspichiamo che lo strumento del concorso di progettazione, grazie anche alla normativa regionale che ne favorisce l’utilizzo, possa dare altre occasioni progettuali anche ai professionisti locali, evitando la continua fuga di cervelli in cerca di luoghi ed opportunità professionali. Il confronto attraverso la competizione – conclude – funge sempre da stimolo a dare del proprio meglio, contribuendo al miglioramento della qualità degli spazi delle nostre città”.