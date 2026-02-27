Enna: concluso il secondo corso FISAR per sommelier di primo livello

PUBBLICITÀ

Si è concluso il secondo Corso per Sommelier di Primo Livello organizzato dalla delegazione FISAR Enna, con la sessione d’esame che ha chiuso il percorso formativo.

Al corso hanno partecipato 20 iscritti. Durante le lezioni sono stati affrontati temi come le tecniche di degustazione e analisi sensoriale, la produzione del vino dalla vigna alla cantina, le basi del servizio, oltre a cenni su distillati e birra. Il programma si è concluso con un’esperienza pratica in cantina.

“Siamo felici di esser riusciti a creare un altro gruppo così affiatato e motivato. Non vediamo l’ora di poter consegnare ai corsisti l’attestato che, con tanta passione e impegno, si sono guadagnati. Questo corso non è stato solo un percorso di studio, ma un vero momento di condivisione e crescita” dicono Giuseppe Minissale e Tommaso Scavuzzo, promotori dell’iniziativa.

Lo staff di FISAR Enna guarda ora al futuro con entusiasmo: “Siamo entusiasti di annunciare che a breve partiremo con l’organizzazione del Corso di Secondo Livello, che ci permetterà di unire gli appassionati delle prime due sessioni, portandoli avanti in un percorso formativo continuo, alla scoperta del fantastico mondo del vino”.