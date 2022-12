Enna: concluso il progetto “Il Mondo è bello perchè è vario”

Con l’evento finale dal titolo “La Notte degli Oscar” si è concluso nel pomeriggio di martedì, nei locali della sede sociale in via Civiltà del Lavoro ad Enna bassa, il progetto “Il Mondo è bello perché vario”, rivolto a bambini, promosso dall’associazione Ong Luciano Lama presieduta da Michele Sabatino e sostenuto finanziariamente con i fondi dell’otto per mille della chiesa Valdese ed in partenariato con l’IC De Amicis di Enna, l’Associazione Culturale Innova Civitas, il Movimento per la difesa del cittadino, l’Avis Comunale di Enna.

PUBBLICITÀ

Il progetto ha avuto come obiettivo quello di educarli alla multiculturalità e all’accoglienza in un’ottica di confronto partendo dal presupposto che le differenze arricchiscono. Così nel corso dell’evento finale è stato presentato il video che ha in pratica sintetizzato il lavoro svolto dai bambini nel corso del periodo in cui sono stati impegnati nei tre laboratori didattici culturali con il coinvolgimento anche dei genitori che si sono svolti sempre nei locali dell’associazione, vale a dire quello di “Movimento e Musica dal Mondo”, curato da Alessia Bonasera, di Lettura guidata “Letteratura dal Mondo”, coordinato da Filippa Tirrito, e di Cineforum “Visioni dal Mondo” guidato da Giorgia Ingrà. Al termine per bambini, genitori e operatori presenti un momento conviviale.

“Crediamo fortemente che questi progetti rappresentano delle occasioni e opportunità di solidarietà e di integrazione – ha commentato il presidente dell’associazione Michele Sabatino – ringraziamo la Chiesa Valdese che ogni anno ci sostiene nelle nostre attività. Il progetto è stata un’esperienza bellissima di coinvolgimento dei bambini e di crescita”.